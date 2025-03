NBA: DeRozan dostal pokutu 25.000 dolárov za kritiku rozhodcov

New York 7. marca (TASR) - Americký basketbalista DeMar DeRozan z tímu Sacramento Kings dostal od vedenia NBA pokutu 25.000 dolárov za kritiku rozhodcov po zápase s Denverom Nuggets. Jeho tím prehral v noci na štvrtok 110:116.



"Rozhodcovia boli hrozní. Viackrát sme dostali úder pri strele, ale zapískali len na druhej strane. To vás vyvedie z rytmu, doma im to dodalo silu a pre nás to bolo ťažké. Bol to zápas, ktorý sme mali vyhrať," uviedol 35-ročný basketbalista pre portál The Sacramento Bee.