Basketbalisti Chicaga Bulls sa posunuli do čela konferencie

NBA - výsledky:



Boston - Phoenix 123:108,

Indiana - Chicago 106:108,

Sacramento - Dallas 96:112,

Houston - Miami 110:120,

Cleveland - Atlanta 118:121,

Toronto - Los Angeles Clippers 116:108,

Memphis - San Antonio 118:105,

Oklahoma City - New York 95:80,

Utah - Minnesota 120:108,

Los Angeles Lakers - Portland 139:106

New York 1. januára (TASR) - Basketbalisti Chicaga Bulls zvíťazili v noci na sobotu na palubovke Indiany Pacers 108:106 a posunuli sa do čela Východnej konferencie NBA. O ich triumfe rozhodol trojkou so záverečným klaksónom DeMar DeRozan. Rozohrávač hostí bol aj najlepším strelcom duelu s 28 bodmi.O vedúcu priečku na západe a v celej súťaži naopak prišiel Phoenix, ktorý prehral v Bostone 108:123 a neuspel v treťom z uplynulých štyroch stretnutí. Suns chýbal tréner Monty Williams, ktorý je v izolácii rovnako ako hráči základnej zostavy DeAndre Ayton a Jae Crowder. Boston sa dokázal vyrovnať s absenciou najlepšieho strelca Jaysona Tatuma. Celtics strieľali s úspešnosťou 54 percent a až sedem hráčov nazbieralo dvojciferný počet bodov. Najviac Jaylen Brown a Marcus Smart, ktorí zaznamenali po 24 bodov. Suns klesli na druhú priečku o pol zápasu za Golden State.