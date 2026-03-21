NBA: Detroit sa stal prvým tímom na Východe s miestenkou v play off
Na druhom mieste za Detroitom figuruje na východe Boston, ktorý uspel na palubovke Memphisu 117:112.
Autor TASR
New York 21. marca (TASR) - Basketbalisti Detroitu Pistons si ako prvý tím z Východnej konferencie zabezpečili miestenku v play off zámorskej NBA. V noci na sobotu postup potvrdili domácim triumfom nad Golden State Warriors 115:101. Detroit napriek absencii Cadea Cunninghama dosiahol 51. víťazstvo v sezóne, Jalen Duren zaznamenal 23 bodov.
Pistons si zabezpečili miestenku vo „vyraďovačke“ ako prvý tím vo Východnej konferencii. „Je radosť viesť tento tím. Je to jedno z najlepšie fungujúcich družstiev, ktoré som mal možnosť v mojej kariére koučovať. Každý deň to je z môjho pohľadu šťastie, keď môžem ísť do práce za týmito chalanmi. Ich tímový duch, ochota trénovať a obeta jeden pre druhého, proste veria tomuto procesu každý jeden deň. Môžeme sa vďaka tomu rozvíjať, napredovať, za čo si samotní hráči zaslúžia rešpekt. Vďaka týmto veciam sa nachádzame tam, kde teraz sme,“ zdôraznil na pozápasovej tlačovej konferencii kouč Detroitu J.B. Bickerstaff.
Na druhom mieste za Detroitom figuruje na východe Boston, ktorý uspel na palubovke Memphisu 117:112. Pripísal si štvrté víťazstvo za sebou, k čomu Jaylen Brown prispel 30 bodmi. Hneď za Celtics je v tabuľke New York, ktorý vybojoval tesnú výhru na pôde Brooklynu Nets 93:92. V drese hostí mal Karl-Anthony Towns 26 bodov a 15 doskokov.
Houston ukončil 11-zápasovú víťaznú šnúru Atlanty po výsledku 117:95. Kevin Durant nazbieral za domácich 25 bodov, Jabari Smith Jr. pridal 23 a deväť doskokov. Tridsaťsedemročný Durant sa priblížil na métu 26 bodov k tomu, aby preskočil v historických tabuľkách Michaela Jordana v počte nastrieľaných bodov. „Nejako veľmi nerozmýšľam nad líderstvom. V každom stretnutí sa snažím byť sám sebou, tvrdo pracovať a zlepšovať sa. Ľudia sa na mňa pozerajú, ak potrebujú radu alebo pomoc, tak som k dispozícii. Chcem pomáhať môjmu tímu v pozitívnom duchu, ak sa podarí týmto krokom inšpirovať ostatných, tak budem rád. Nie je to len o mojej energii, ale je tu celá skupina hráčov. Každý z nich môže viesť toto družstvo,“ zamyslel sa Durant v pozápasovom rozhovore.
Denver si poradil s Torontom 121:115, keď Jamal Murray zaťažil konto súpera 31 bodmi a jeho spoluhráč Nikola Jokič si pripísal 22 bodov, osem doskokov a deväť asistencií.
NBA - sumáre:
Brooklyn Nets - New York Knicks 92:93 (22:14, 28:30, 15:31, 27:18)
najviac bodov: Minott 22, Williams 17, Traore 11 - Towns 26 (15 doskokov), Brunson 17, Anunoby 16
Detroit Pistons - Golden State Warriors 115:101 (21:26, 36:24, 30:23, 28:28)
najviac bodov: Duren 23, Jenkins 22, Reed 15 - Podziemski 15, Melton a Payton po 14
Houston Rockets - Atlanta Hawks 117:95 (35:27, 27:27, 39:22, 16:19)
najviac bodov: Durant 25, Smith 23, Sengün 15 (10 asistencií) - N. Alexander-Walker 21, McCollum 17, Risacher 16
Memphis Grizzlies - Boston Celtics 112:117 (27:29, 27:26, 34:29, 24:33)
najviac bodov: Burton 23, Jerome 16, Prosper 14 - Brown 30, Garza 22, Pritchard 19
Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 104:108 (28:33, 31:35, 27:19, 18:21)
najviac bodov: Randle 19, Gobert 18 (15 doskokov), Dosunmu (10 doskokov) a Hyland po 17 - Grant 26, Avdija 25, Clingan 21 (12 doskokov)
Denver Nuggets - Toronto Raptors 121:115 (27:30, 30:23, 28:41, 36:21)
najviac bodov: Murray 31, Hardaway 23, Jokič 22 - Pöltl 23 (11 doskokov), Ingram 19, Barrett 18
