NBA: Dončič podpísal s Dallasom 5-ročnú zmluvu

Ľubľana/Dallas 10. augusta (TASR) - Slovinský basketbalista Luka Dončič v utorok oficiálne podpísal s klubom NBA Dallas Mavericks novú zmluvu na päť rokov v celkovej hodnote 207 miliónov dolárov.



Ide o maximálne možné predĺženie po nováčikovskom kontrakte, potvrdil portál profiligy. "Dnes sa mi splnil sen. Basketbal mi dal už tak veľa, dostal som sa na krásne miesta. Som dojatý, že môžem zostať súčasťou Mavericks a užívať si priazeň fanúšikov. Tiež s radosťou oznamujem vznik charitatívnej nádacie s mojim menom," uviedol Slovinec v oficiálnom komuniké ešte pred utorňajšou tlačovou konferenciou v Ľubľane, na ktorej sa zúčastnili majiteľ Dallasu Mark Cuban, generálny manažér Nico Harrison, tréner Jason Kidd aj nemecká klubová legenda Mavs Dirk Nowitzki.



Dvadsaťdvaročný Dončič, ktorý doviedol svoju krajinu k štvrtému miestu na OH v Tokiu, pôsobí v NBA od roku 2018. Vo vstupnom drafte 2018 si z tretieho miesta pôvodne vybrala Atlanta, ale vymenila ho do Dallasu. V prvom ročníku získal ocenenie pre najlepšieho nováčika. Po troch sezónach v profilige má priemery 25,7 bodu, 8,4 doskoku a 7,7 asistencie na zápas. V play off odohral dosiaľ 13 duelov s priemerom 33,5 bodu.