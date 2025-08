NBA: Dončič predĺžil zmluvu s Los Angeles Lakers do roku 2028

El Segundo 2. augusta (TASR) - Slovinský basketbalista Luka Dončič predĺžil zmluvu s klubom NBA Los Angeles Lakers do roku 2028. V sobotu podpísal trojročný kontrakt v hodnote 165 miliónov dolárov, informovala o tom agentúra AP.



„Patriť do rodiny Lakers je česť a ja som chcel zostať súčasťou tejto organizácie. Keď vidíte všetky veľké mená, ktoré v minulosti pôsobili v tomto klube, máte veľkú túžbu dosiahnuť raz to, čo oni," uviedol Dončič na tlačovej konferencii v tréningovom komplexe klubu.



Dončič sa stal oficiálne hráčom Lakers vo februári po tom, ako ho do Kalifornie vymenil jeho bývalý klub Dallas Mavericks za 31-ročného Anthonyho Davisa a jediný výber v 1. kole draftu. V sezóne 2023/2024 priviedol Dallas až do finále profiligy.