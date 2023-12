NBA: Dončič prekonal hranicu 10.000 bodov

NBA - výsledky:



New York - Milwaukee 129:122,

Denver - Golden State 120:114,

LA Lakers - Boston 115:126,

Miami - Philadelphia 119:113,

Phoenix - Dallas 114:128

New York 26.decembra (TASR) - Luka Dončič sa v zámorskej basketbalovej NBA blysol 50 bodmi a výrazne prispel k triumfu Dallasu na palubovke Phoenixu 128:114. Už v prvej štvrtine prekonal vo svojom 358. zápase hranicu 10.000 bodov v NBA, iba šesť hráčov v histórii ju dosiahlo rýchlejšie ako on. Slovinec pridal aj 14 asistencií.Hráči New Yorku Knicks ukončili sedemzápasovú víťaznú sériu Milwaukee. Na domácej palubovke zdolali vo vianočnom súboji svojho súpera 129:122, pod čo sa 39 bodmi podpísal Jalen Brunson. Knicks sa z triumfu nad Bucks tešili po viac ako dvoch rokoch. Naposledy vo vzájomnom dueli uspeli ešte v novembri 2021, potom nasledovalo deväť ich prehier za sebou.K Brunsonovi sa 24 bodmi a deviatimi doskokmi pridal Julius Randle. Hosťom nepomohlo ani 32 bodov, ktoré zhodne nastrieľali Jannis Antetokunmpo a Damian Lillard." povedal Brunson zámorským médiám.Obhajca titulu Denver natiahol víťaznú šnúru na päť zápasov, doma si poradil s Golden State 120:114. Jamal Murray dal za Nuggets 28 bodov, Nikola Jokič 26 a k tomu mal 14 doskokov a osem asistencií.Líder súťaže Boston vyhral na palubovke Los Angeles Lakers 126:115, keď si všetkých päť hráčov základnej zostavy pripísalo aspoň 18 bodov. Lotyš Kristaps Porziis vyčnieval s 28 bodmi a 11 doskokmi, Jayson Tatum mal 25 bodov. Najlepší strelec zápasu bol Anthony Davis z tímu Lakers so 40 bodmi a zaznamenal aj 13 doskokov.