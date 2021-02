NBA: Dončič rozhodol v poslednej sekunde o triumfe Dallasu

Sumáre:



CLEVELAND CAVALIERS - ATALANTA HAWKS 112:111 (28:27, 30:28, 26:29, 28:27)



Najviac bodov: Sexton 29, Garland 17, Windler 15 (5 trojok) - Trae Young 28 (12 asistencií), Huerter 22, Collins 13







ORLANDO MAGIC - DETROIT PISTONS 93:105 (24:34, 27:19, 14:26, 28:26)



Najviac bodov: Vučevič 20, Fournier 14, Ross 13 - Lee 21, Josh Jackson 18, Grant 17







BROOKLYN NETS - SACRAMENTO KINGS 127:118 (42:28, 30:38, 26:30, 29:22)



Najviac bodov: Harden (14 asistencií, 11 doskokov, 5 trojok) a B. Brown po 29, Irving 21 - Fox 27 (5 trojok), Haliburton 23, Barnes a Holmes (11 doskokov) po 18







NEW YORK KNICKS - GOLDEN STATE WARRIORS 106:114 (31:36, 28:19, 26:39, 21:20)



Najviac bodov: Randle 25 (10 doskokov), Payton 20, Rose 16 - Stepehn Curry 37 (7 trojok), Oubre 19, Wiggins 16







TORONTO RAPTORS - PHILADELPHIA 76ERS 102:109 (18:37, 24:18, 23:24, 37:30)



Najviac bodov: N. Powell 24, Siakam 22, VanVleet 12 - T. Harris 23, Korkmaz 19 (5 trojok), Embiid 18 (12 doskokov)







DALLAS MAVERICKS - BOSTON CELTICS 110:107 (34:31, 21:25, 25:20, 30:31)



Najviac bodov: Dončič 31 (10 doskokov, 6 trojok), Brunson 22 (5 trojok), Richardson 16 - J. Brown 29, Tatum 28, K. Walker 21







MILWAUKEE BUCKS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 139:112 (38:36, 41:26, 34:27, 26:23)



Najviac bodov: Antetokunmpo 37, Forbes 23 (5 trojok), Middleton a B. Lopez po 15 - Towns (11 asistencií) a Beasley po 26, Nowell 13







DENVER NUGGETS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 111:106 (34:25, 23:32, 21:21, 33:28)



Najviac bodov: Jokič 41, J. Murray 24, M. Porter 12 (10 doskokov) - Lillard 25 (13 asistencií), Carmelo Anthony 24, D. Jones a Trent po 18







LOS ANGELES CLIPPERS - WASHINGTON WIZARDS 135:115 (36:20, 36:35, 27:39, 36:22)



Najviac bodov: Leonard 32, George 30 (6 trojok), R. Jackson 17 - Beal 28 (10 asistencií), Wagner 21, Westbrook 20 (10 asistencií)



New York 24. februára (TASR) - Vedúci tím Východnej konferencie basketbalovej NBA Philadelphia 76ers zvíťazil v noci na stredu na palubovke Toronta 109:102. Tím potiahol Tobias Harris s 23 bodmi. Joel Embiid ukončil sériu 14 zápasov, v ktorých dal aspoň 25 bodov, no aj tak pomohol družstvu 18 bodmi a 12 doskokmi.Luka Dončič rozhodol košom v poslednej sekunde o víťazstve Dallasu nad Bostonom 110:107. Slovinský rozohrávač bol najlepším strelcom zápasu s 31 bodmi a 10 doskokmi.Dallasu sa po rozpačitom úvode sezóny začína dariť. Vyhral šesť z posledných siedmich duelov a v tabuľke Západnej konferencie sa posunul na deviatu priečku. "Skvelý pocit. Tento duel sme nutne potrebovali vyhrať a nejako sa nám to podarilo. Viem, že môj tím mi dôveruje v tom, že nájdem vhodný spôsob zakončenia. Ak ma súper zdvojuje, sú pripravení na prihrávku, no dnes sa objavila šanca na strelu," tešil sa po zápase podľa AFP Dončič, ktorému chýbali dve asistencie k triple double.Premiéru na lavičke Minnesoty si odkrútil nový tréner Chris Finch, no domáce Milwaukee bolo nad sily jeho mužstva. K víťazstvu Bucks 139:112 prispelo sedem hráčov dvojciferným počtom bodov, tím tradične potiahol Jannis Antetokunmpo s 37 bodmi a ôsmimi doskokmi i asistenciami. "Z každého zápasu sa dá poučiť. Dnešok nám ukázal, že potrebujeme zvýšiť aktivitu hlavne v obrane," povedal po zápase donedávna asistent v Toronte Finch.Cleveland ukončil sériu desiatich prehier, keď zdolal o bod Atlantu 112:111. Cavaliers zaznamenali najhoršiu šnúru v tejto sezóne zo všetkých tímov a klesli z priečok zaisťujúcich postup do play off na predposledné miesto na východe.Pokračuje naopak kríza Sacramenta, ktoré neuspelo už v ôsmom stretnutí v sérii. Na palubovke Brooklynu prehralo 118:127. Pri absencii viacerých zranených hráčov sa nečakanou oporou Brooklynu stal Bruce Brown, ktorý dal 13 zo svojich 29 bodov v záverečnej štvrtine. James Harden si zapísal tiež 29 bodov a pridal aj 14 asistencií a 11 doskokov.