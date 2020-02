NBA: Dončič sa blysol triple double pri triumfe Dallasu v San Antoniu

NBA sumáre:



CHARLOTTE HORNETS - NEW YORK KNICKS 107:101 (30:27, 26:19, 29:29, 22:26)

najviac bodov: Rozier 26, Graham 21, Washington a Biyombo po 12 - Randle 18, B. Portis 17, Trier 15



CLEVELAND CAVALIERS - PHILADELPHIA 76ERS 108:94 (28:17, 27:27, 22:24, 31:26)

najviac bodov: Sexton 28, T. Thompson 14 (13 doskokov), Love a Nance (15 doskokov) po 13 - Milton 20, Korkmaz 14, Burks 13



WASHINGTON WIZARDS - BROOKLYN NETS 110:106 (31:17, 29:30, 21:37, 29:22)

najviac bodov: Beal 30, Hačimura 17, Bertans 14 - LeVert 34 (5 trojok), Dinwiddie 18, Jordan 16 (16 doskokov)



ATLANTA HAWKS - ORLANDO MAGIC 120:130 (27:23, 37:41, 31:39, 25:27)

najviac bodov: Trae Young 37 (11 asistencií), J. Collins 26, Reddish 14 - Fournier 28, A. Gordon 25 (10 doskokov), Vučevič 17 (12 doskokov)



MIAMI HEAT - MINNESOTA TIMBERWOLVES 126:129 (28:29, 32:28, 34:38, 32:34)

najviac bodov: Nunn 24, Adebayo 22 (10 doskokov), Butler 18 - Russell 27 (7 trojok), Beasley 21, J. Hernangómez 17



HOUSTON ROCKETS - MEMPHIS GRIZZLIES 140:112 (35:17, 38:30, 38:41, 29:24)

najviac bodov: Westbrook 33 (7 trojok), Harden 30, Rivers 23 - Brooks 22, Valančiunas 16 (10 doskokov), Morant 12



SAN ANTONIO SPURS - DALLAS MAVERICKS 103:109 (20:36, 29:23, 28:29, 26:21)

najviac bodov: DeRozan 27, Belinelli 14, L. Walker 14 - Porziňgis 28 (12 doskokov), Dončič 26 (14 asistencií, 10 doskokov), Hardaway 17



PHOENIX SUNS - LOS ANGELES CLIPPERS 92:102 (29:21, 20:33, 17:22, 26:26)

najviac bodov: Ayton 25 (17 doskokov), Rubio 18 (10 asistencií), Booker 14 (10 asistencií) - K. Leonard 24 (14 doskokov), Marcus Morris 18, R. Jackson 12



UTAH JAZZ - BOSTON CELTICS 103:114 (15:23, 36:30, 31:32, 21:29)

najviac bodov: Mitchell 37, Conley 15 (5 trojok), O'Neale 14 - Tatum 33 (11 doskokov), J. Brown 20, Smart 17

New York 27. februára (TASR) - Basketbalisti Dallasu zvíťazili v zápase NBA na palubovke San Antonia 109:103. Luka Dončič v drese hostí dosiahol 26 bodov, 14 asistencií a 10 doskokov a trinástykrát v sezóne dosiahol triple double. Na triumfe Mavericks sa výrazne podieľal aj Kristaps Porziňgis, ktorý nazbieral 28 bodov a 12 doskokov.Slovinec dosiahol trojitý dvojciferný ukazovateľ už celkovo 21-krát v kariére a už v 20 rokoch vyrovnal štatistiku dlhoročného rozohrávačského lídra Dallasu Jasona Kidda. San Antoniu chýbal pre problémy s ramenom ich prvý pivot LaMarcus Aldridge a už po prvej štvrtine prehrávalo o 16 bodov. "Prišiel som sem s plánom, ktorý bol úbohý a v prvej štvrtine z toho súper ťažil. Dostali sme sa do diery, no som hrdý na to, akú snahu hráči vyvinuli, aby sme sa dotiahli," sebakriticky zhodnotil duel podľa AP tréner San Antonia Gregg Popovich.Houston zvíťazil piatykrát za sebou, keď doma zdolal Memphis 140:112. James Harden pomohol Rockets 30 bodmi napriek tomu, že nezasiahol do štvrtej štvrtiny. Russel Westbrook pridal 33 bodov.Minikrízu prežíva Utah, ktorý prehral štvrtý duel v sérii, keď nestačil doma na Boston 103:114 a v nabitej tabuľke Západnej konferencie klesol na 6. priečku. Boston naopak vyhral tri zo štyroch stretnutí na púti po západe.Miami prekvapujúco nestačilo doma na Minnesotu 126:129, keď nezvládlo záver. Ešte štyri minúty pred koncom domáci viedli o 12 bodov, lenže 9 sekúnd pred koncom rozhodol Jordan McLaughlin. Prehra Miami je o to trpkejšia, že Minnesota už nemá reálnu šancu na play off. Najlepším strelcom Timberwolves bol D'Angelo Russell. Posila z Golden State dala 27 bodov, z toho sedem trojok. "," povedal tréner Minnesoty Flip Saunders.Zlý večer zažila aj Philadelphia. Už v prvej štvrtine prišla pre zranenie ramena o pivota Joela Embiida a piaty tím východu napokon prehral na palubovke jedného z najhorších tímov ligy Clevelandu 94:108.