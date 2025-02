Dončic už je oficiálne hráčom Lakers: Myslel som si, že je to žart

Los Angeles 4. februára (TASR) - Slovinský basketbalista Luka Dončič sa v utorok stal oficiálne členom Los Angeles Lakers. Dlhoročná opera Dallasu Mavericks potvrdila, že v nedeľu avizovaná výmena ho zaskočila, aktuálne sa už ale teší na spoluprácu s najlepším strelcom histórie NBA LeBronom Jamesom.



Dvadsaťpäťročný Dončič priviedol v minulej sezóne Dallas do finále NBA, klub ho však nečakane vymenil za 31-ročného Anthonyho Davisa a jediný výber v 1. kole draftu. "Bol to šok, myslel som si, že je to prvoaprílový žart. Prvých 48 hodín po výmene som mal pocit, že ubehol snáď mesiac. Bolo to náročné emocionálne, teraz som však už šťastný za novú príležitosť. Som v Lakers, v jednom z najlepších klubov histórie a som nadšený, že tu môžem byť," cituje AP slová Dončiča z prvej tlačovej konferencie po presune do Los Angeles.



Päťnásobný účastník najlepšej päťky súťaže si aktuálne doliečuje zranenie lýtka. V januári sa na palubovke ešte nepredstavil, no jeho návrat by nemal byť ďaleko. Lakers patrí v Západnej konferencii 5. priečka s mankom 10,5 duelu na vedúcu Oklahomu City.