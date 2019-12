NBA: Dončič zničil Golden State

DENVER NUGGETS – MEMPHIS GRIZZLIES 119:110 (26:11, 24:28, 32:29, 37:42)



Najviac bodov: Jokič 31 (10 doskokov, 10 asistencií), Barton 20, Murray a Plumlee po 15 – Jackson 20, Melton 17, Morant 16







BOSTON CELTICS – TORONTO RAPTORS 97:113 (25:36, 29:23, 25:30, 18:24)



Najviac bodov: Walker 30, Brown 17, Hayward 13 – Lowry 30, Ibaka 20 (10 doskokov), VanVleet a McCaw po 18







NEW ORLEANS PELICANS - INDIANA PACERS 120:98 (19:32, 29:13, 38:23, 34:30)



Najviac bodov: Ingram 24, J. Holiday 20, Redick 15 – A. Holiday 25, Warren 20, Sabonis 15







HOUSTON ROCKETS – BROOKLYN NETS 108:98 (42:20, 21:34, 25:25, 20:19)



Najviac bodov: Harden 44, Westbrook 23, Rivers 14 – Dinwiddie 17 (11 asistencií), Allen 16 (10 doskokov), Prince 16







CHICAGO BULLS – ATLANTA HAWKS 116:81 (35:19, 29:24, 19:22, 33:16)



Najviac bodov: Markkanen 25, LaVine 19, White 18 – Collins 34, Len 10, Huerter 6







MIAMI HEAT – PHILADELPHIA 76ERS 117:116 pp (28:33, 26:26, 31:20, 23:29 – 9:8)



Najviac bodov: Butler 25, Dragič 19, Herro a Robinson po 16 – Embiid 35 (11 doskokov), Richardson 17, Simmons 15 (11 asistencií)







MINNESOTA TIMBERWOLVES – CLEVELAND CAVALIERS 88:94 (21:27, 22:22, 17:18, 28:27)



Najviac bodov: Teague 18, Martin 17, Covington 14 – Sexton a Garland po 18, Thompson 12 (15 doskokov)







WASHINGTON WIZARDS - NEW YORK KNICKS 100:107 (23:33, 35:26, 20:27, 22:21)



Najviac bodov: McRae a Thomas po 20, Payton 15 – Randle 30 (16 doskokov), Portis 17, Barret 14







GOLDEN STATE WARRIORS – DALLAS MAVERICKS 121:141 (41:41, 33:31, 24:45, 23:24)



Najviac bodov: Russel 35, Lee 18 (12 doskokov), Chriss 15 – Dončič 31 (12 doskokov, 15 asistencií), Hardaway 25, Porziňgis 18







MILWAUKEE BUCKS - ORLANDO MAGIC 111:100 (37:25, 19:21, 22:28, 33:26)



Najviac bodov: Middleton 21, Ilyasova 17 (14 doskokov), Hill 17 – Fournier 23, Vučevič 21, Isaac 19







SAN ANTONIO SPURS – DETROIT PISTONS 136:109 (30:28, 29:27, 42:25, 35:29)



Najviac bodov: DeRozan 29, Aldridge 25 (12 doskokov), Forbes 18 – Rose 24, Drummond 21 (18 doskokov), Galloway 15







SACRAMENTO KINGS – PHOENIX SUNS 110:112 (30:31, 19:28, 28:22, 33:31)



Najviac bodov: Hield 23, Bogdanovič 22, Barnes 21 (10 doskokov) – Booker 32 (10 asistencií), Rubio 21, Oubre 20 (16 doskokov)







PORTLAND TRAIL BLAZERS - LOS ANGELES LAKERS 120:128 (32:34, 32:37, 31:32, 25:25)



Najviac bodov: Lillard 31, Whiteside 19 (16 doskokov), McCollum 18 – Kuzma 24, James 21 (16 asistencií), Davis 20







LOS ANGELES CLIPPERS - UTAH JAZZ 107:120 (32:22, 31:39, 29:32, 15:27)



Najviac bodov: George 20 (10 doskokov), Leonard 19, Williams 16 – Mitchell 30, Clarkson 19, Bogdanovič 17

New York 29. decembra (TASR) – Basketbalisti Dallasu Mavericks zvíťazili dnes v noci v zámorskej NBA na palubovke Golden State Warriors suverénne 141:121. Hostí priviedol k výhre Luka Dončič, slovinský mladík si v priebehu 30 minút pripísal 31 bodov, 15 asistencií a 12 doskokov a dosiahol už 9. triple double v sezóne.V záverečnej štvrtine za rozhodnutého stavu ho už tréner šetril a do hry nezasiahol. Warriors prišli o sériu víťazstiev, ktorá trvala štyri zápasy.Jubilejné 35. triple double v kariére zaznamenal Nikola Jokič. Líder Denveru zaznamenal 31 bodov, 10 asistencií a 10 doskokov a doviedol svoj tím k víťazstvu nad Memphisom 119:110.Unikátna situácia sa udiala v New Orleans. Prvýkrát v histórii súťaže sa totiž v zápase stretli na palubovke traja bratia - Jrue Holiday v drese domácich a Aaron s Justinom v drese Indiany. Úspešnejší bol napokon prvý menovaný, ktorý pomohol Pelicans k víťazstvu 120:98.Hráči Los Angeles Lakers prerušili víťazstvom 128:120 na palubovke Portlandu sériu štyroch prehier. Hviezdny LeBron James zaznamenal v zápase 21 bodov a 16 asistencií.Smola sa neprestáva lepiť na päty Sacramentu, ktoré prehralo s Phoenixom tesne 110:112 a na plný bodový zápis čaká už šesť duelov. Výsledková kríza je ešte vážnejšia v Atlante. Hawks prehrali aj v desiatom zápase v sérii, tentoraz na palubovke Chicaga vysoko 81:116.