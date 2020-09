NBA: Donovan skončil vo funkcii trénera Oklahomy

Oklahoma 9. septembra (TASR) - Billy Donovan nebude v novej sezóne tréner basketbalistov Oklahomy City Thunder. V stredu to oznámilo vedenie tímu zámorskej NBA s tým, že išlo o vzájomnú dohodu.



Donovan viedol Oklahomu päť sezón a v každej s ňou postúpil do play off. "Mám veľkú úctu a obdiv ku hráčom, ktorých som trénoval v Oklahome. Tiež sa chcem poďakovať trénerom, s ktorými som spolupracoval. Venovali nášmu spoločnému cieľu neuveriteľný čas a poskytovali odborné znalosti," uviedol Donovan vo vyhlásení.