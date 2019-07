NBA: Duncan sa vracia do San Antonia, bude asistent trénera Popovicha

Štyridsaťtriročný Duncan hral za Spurs dlhých 19 rokov (1997–2016).

New York 23. júla (TASR) - Bývalý americký basketbalista Tim Duncan sa vracia do klubu NBA San Antonio Spurs, tentoraz v pozícii asistenta trénera. V organizácii, v ktorej strávil celú svoju profiligovú hráčsku kariéru, rozšíri od novej sezóny realizačný tím vedený hlavným kormidelníkom Greggom Popovichom.



Štyridsaťtriročný Duncan hral za Spurs dlhých 19 rokov (1997–2016). Je historický líder klubu v počte bodov, doskokov i blokov. Zároveň je jediný hráč San Antonia, ktorý bol pri zisku všetkých jeho piatich majstrovských titulov. Okrem Duncana pomôže Popovichovi v úlohe asistenta aj Will Hardy, ktorý pracoval v klube v rôznych pozíciách od roku 2010. Informáciu priniesla agentúra AP.