NBA: Durant bude chýbať Brooklynu minimálne štyri týždne

New York 17. januára (TASR) - Kevin Durant bude basketbalistom Brooklynu Nets chýbať v NBA štyri až šesť týždňov. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou u neho ukázalo poškodenie väzov v kolene.



Dvojnásobný MVP finále ligy sa zranil v sobotňajšom stretnutí proti New Orleansu. "Očakávame, že Kevin Durant sa vráti v plnej forme. Musí však prejsť obdobím rehabilitácie," zverejnil klub podľa AFP.



Jeden z najlepších basketbalistov súčasnosti uplynulé dve sezóny zo zdravotných dôvodov takmer vôbec nehral, no v prebiehajúcej sezóne sa vrátil vo vrcholnej forme. Drží si priemer 29 bodov, 7 asistencií a 6 doskokov na stretnutie a je hlavný kandidát na ocenenie pre najužitočnejšieho hráča ligy.