NBA: Durant s Irvingom boli ťahúňmi Brooklynu proti Phoenixu

výsledky:



Charlotte - Boston 125:104

Brooklyn - Phoenix 128:119

Portland - Memphis 113:120

Washington - Cleveland 119:110

Atlanta - Milwaukee 111:104

Orlando - Indiana 112:131

Golden State - Sacramento 117:113





New York 26. apríla (TASR) - Basketbalisti Brooklynu zvíťazili nad Phoenixom 128:119 v súboji popredných tímov zámorskej NBA. Suns utrpeli druhú prehru za sebou, po ktorej zotrvali na druhej priečke v tabuľke Západnej konferencie, Nets sú s bilanciou 41-20 lídri východnej vetvy. V drese Brooklynu sa prezentoval 33 bodmi navrátilec do zostavy po zranení Kevin Durant, Kyrie Irving dal o jeden viac.Ťahúňom Golden State vo víťaznom súboji so Sacramentom (117:113) bol Stephen Curry, ktorý zaznamenal 37 bodov. Zároveň sa mu podarilo utvoriť nový rekord súťaže v počte dosiahnutých trojok v jednom mesiaci, spoza trojkového oblúka sa v apríli presadil celkovo 85-krát. Prekonal doterajšie maximum Jamesa Hardena z novembra 2019, ktorý dal 82 trojok.