NBA: Durant s triple double, Brooklyn uspel vo Philadelphii

Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets 112:123 (30:27, 29:27, 30:36, 23:33)

najviac bodov: Sexton 33, Rubio 15 (10 asistencií), Markkanen a Mobley 13 - Bridges 30, Oubre 25, Hayward 18



Orlando Magic - New York Knicks 96:121 (16:36, 19:29, 29:21, 32:35)

najviac bodov: Wagner 16, Bamba 15 (10 doskokov), Suggs 14 - Randle 21 (10 doskokov), Fourier 18, Quickley 16



Washington Wizards - Indiana Pacers 135:134 pp (32:36, 41:37, 33:23, 17:27 - 12:11)

najviac bodov: Dinwiddie 34, Kuzma 26 (11 doskokov), Neto 18 - Turner 40 (10 doskokov), Brogdon a Sabonis 28



Boston Celtics - Toronto Raptors 83:115 (23:23, 24:28, 17:33, 19:31)

najviac bodov: Tatum 18, Richardson 12, Horford 11 (11 doskokov) - Barnes 25 (13 doskokov), Trent 20, Achiuwa 15 (15 doskokov)



Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 109:114 (34:28, 28:27, 29:30, 18:29)

najviac bodov: Curry a Harris 23, Embiid 19, Maxey 15 - Durant 29 (15 doskokov, 12 asistencií), Aldridge 23, Harden 20



Chicago Bulls - New Orleans Pelicans 128:112 (28:17, 37:30, 27:28, 36:37)

najviac bodov: LaVine 32, De Rozan 26, Ball 17 (10 doskokov, 10 asistencií) - Ingram 26, Graham 21, Valanciunas 18



Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 124:91 (34:21, 35:26, 31:26, 24:18)

najviac bodov: Wood 29 (14 doskokov), Gordon 22, Porter 20 - Gilgeous-Alexander a Muscala 13, Williams 12



Denver Nuggets - San Antonio Spurs 102:96 (26:22, 27:28, 26:20, 23:26)

najviac bodov: Jokič 32 (16 doskokov), Morris 13, Barton 12 - Johnson 27, White 16, Murray 15



Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 105:115 (26:23, 18:34, 23:37, 38:21)

najviac bodov: James 25, A. Davis 22 (14 doskokov), Anthony 16 - Paul 23 (14 asistencií), Booker 22, Bridges 21



Sacramento Kings - Utah Jazz 101:110 (26:24, 26:22, 28:35, 21:29)

najviac bodov: Barnes 25 (14 doskokov), Hield 24, Haliburton 15 - Mitchell 27, Conley a Gobert (20 doskokov) 17, Clarkson 15

New York 23. októbra (TASR) - Basketbalisti Brooklynu Nets vybojovali prvé víťazstvo v novej sezóne zámorskej NBA. V noci na sobotu triumfovali na palubovke Philadelphie 76ers 114:109. V drese Nets zaznamenal Kevin Durant triple double za 29 bodov, 15 doskokov a 12 asistencií.Nets od úvodu prehrávali, v prvej štvrtine až o 14 bodov a väčšinu zápasu doťahovali manko. Predviedli však parádny záver, v ktorom strhli víťazstvo na svoju stranu. Duel zakončili bodovou šnúrou 16-1.povedal pre zámorské médiá Durant. Domácim nestačilo k úspechu ani 23 bodov Tobiasa Harrisa a Setha Curryho. Brooklynu stále chýba Kyrie Irving, ktorý sa odmieta zaočkovať proti Covid-19 a nemôže hrať za mužstvo.NBA zažila v noci aj veľký zápis do histórie. Chris Paul pokoril hranicu 20.000 bodov a stal sa prvým hráčom v dejinách súťaže, ktorý nazbieral 20-tisíc bodov a 10-tisíc asistencií. Tridsaťšesťročný rozohrávač si pripísal 23 bodov a 14 asistencií a pomohol Phoenixu k triumfu 115:106 na palubovke Los Angeles Lakers. Tí prehrali aj druhý domáci duel v novom ročníku. Russell Westbrook si takmer zapísal svoj prvý triple double v drese Lakers, k 15 bodom a 11 doskokom pridal 9 asistencií.Okrem Duranta dosiahol triple doube aj Lonzo Ball z Chicaga, ktorý proti svojmu bývalému klubu New Orleans Pelicans mal 17 bodov, 10 doskokov a 10 asistencií. Doplnil tak 32 bodov Zacha LaVinea a 26 bodov DeMara DeRozana. Chicago si poradilo s "pelikánmi" 128:112.