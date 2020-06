NBA: Durant sa v tejto sezóne nestihne vrátiť na palubovky

New York 6. júna (TASR) - Americký basketbalista Kevin Durant potvrdil, že zranenie achilovky mu neumožní zasiahnuť v tomto ročníku do bojov v zámorskej NBA. Tridsaťjedenročnému krídelníkovi Brooklynu Nets nepostačila na doliečenie ani trojmesačná prestávka spôsobená pandémiou koronavírusu, informovala agentúra dpa.



"Cítim sa lepšie, ale v tejto sezóne sa ešte na palubovkách neobjavím," vyhlásil Durant, ktorý si roztrhol achilovku vlani v piatom finálovom súboji play off proti Torontu ešte ako hráč Golden State Warriors a odvtedy maróduje. O niekoľko týždňov neskôr podpísal štvorročný kontrakt s Brooklynom.



Po ústupe pandémie koronavírusu by mohol ročník NBA pokračovať od 31. júla, finále play off by malo vyvrcholiť najneskôr 12. októbra. Nový ročník by sa mal začať 1. decembra.