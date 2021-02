NBA: Durant sa vráti do zostavy Brooklynu

New York 13. februára (TASR) - Americký basketbalista Kevin Durant by sa mal vrátiť do zostavy Brooklynu Nets už v najbližšom zápase NBA proti jeho bývalému tímu Golden State Warriors. Dvojnásobný MVP finále vynechal tri stretnutie pre ochranný protokol.



Durant sa predstaví na palubovke tímu zo Severnej Kalifornie premiérovo, odkedy sa v lete 2019 rozhodol prijať ako voľný hráč ponuku Brooklynu. "Teším sa, že budem hrať tento zápas. Zažil som skvelé roky v drese Golden State. Veľká škoda, že tam nebudú diváci," citovala agentúra AFP Duranta, ktorý klub priviedol k titulu v rokoch 2017 a 2018.