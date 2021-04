Durant sa vrátil do zostavy Brooklynu, Nets zdolali New Orleans

Výsledky NBA:



Indiana - Minnesota 141:137

Orlando - Washington 116:131

Boston - New York 101:99

Brooklyn - New Orleans 139:111

Atlanta - Memphis 113:131

Houston - Dallas 102:93

Oklahoma City - Charlotte 102:113

Denver - San Antonio 106:96

Phoenix - Utah 117:113 pp

New York 8. apríla (TASR) - Basketbalisti Brooklynu Nets zdolali v noci na štvrtok v zámorskej NBA New Orleans Pelicans 139:111 a pripísali si už deviate domáce víťazstvo v sérii. Pomohol im k nemu aj Kevin Durant, ktorý sa vrátil do zostavy Nets po 23-zápasovej absencii zapríčinenej zranením zadného stehenného svalu. Do hry naskočil v druhej štvrtine a pripísal si 17 bodov, sedem doskokov a päť asistencií. Kyrie Irving sa na triumfe podieľal 24 a LaMarcus Aldridge 22 bodmi, "pelikánom" nestačilo ani 26 bodov Erica Bledsoa.