NBA: Dvaja hráči Washingtonu sa nakazili koronavírusom

Washington 10. júla (TASR) - Dvaja hráči basketbalového tímu NBA Washington Wizards majú pozitívny test na koronavírus. Sú nimi pivot Thomas Bryant a rozohrávač Gary Payton mladší.



Bryant je člen základnej zostavy a klub z hlavného mesta USA tak nemôže tri týždne pred reštartom súťaže počítať s troma hráčmi otváracej päťky. Bradley Beal sa zranil a Davis Bertans sa s klubom dohodol, že nepocestuje do Orlanda, kde súťaž vyvrcholí za zavretými dverami. Dôvodom je, že sa mu končí zmluva.



NBA bude pokračovať od 30. júla, družstvá odohrajú pred play off ešte osem zápasov základnej časti. Washington je vo Východnej konferencii na 9. priečke a jeho šance na postup do play off sú veľmi malé. Od ôsmeho miesta má odstup päť a pol stretnutia. Správu priniesla DPA.