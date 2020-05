NBA: Dwightovi Howardovi z Lakers zomrela matka jeho syna

Los Angeles 17. mája (TASR) - Pivot Dwight Howard z tímu basketbalovej NBA Los Angeles Lakers prežíva smutné obdobie, vo veku 31 rokov zomrela jeho bývalá partnerka Melissa Riosová. Matka jeho šesťročného syna Davida podľahla následkom epileptického záchvatu.



Nešťastná udalosť sa stala už 27. marca, no spoluhráč LeBrona Jamesa informáciu potvrdil až v nedeľu. "Bolo pre mňa mimoriadne ťažké zvládnuť túto situáciu. Musel som pochopiť, ako o tomto všetko budem rozprávať so synom," zverejnil člen základnej zostavy Los Angeles Lakers.



Tridsaťštyriročný Howard je draftovou jednotkou z roku 2004. Päťkrát v kariére ho zvolili do najlepšej zostavy NBA. Ako člen americkej reprezentácie má zlato z OH 2008 z Pekingu. Správu priniesol portál ESPN.