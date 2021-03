Embiid a Simmons boli v kontakte s nakazeným, vynechajú Zápas hviezd

Philadelphia 7. marca (TASR) - Hráči Philadelphie 76ers Joel Embiid a Ben Simmons nebudú v noci na pondelok hrať Zápas hviezd NBA. Obaja boli v kontakte s nakazeným koronavírusom.



Dvojica pricestovala do dejiska zápasu Atlanty, no zatiaľ nebolo známe, či obaja nastúpili do karantény alebo ich vedenie NBA vyškrtlo z duelu preventívne. Embiid mal nastúpiť v základnej zostave Tímu Durant, v nej ho nahradí Zion Willimason. Simmons mal začínať na lavičke Tímu LeBrona Jamesa.



Udalosť iba umocnila kritiku tohtoročného All Star zápasu. Duel sa podľa predsezónnych plánov nemal vôbec hrať, no NBA napokon rozhodla inak napriek kritike zo strany viacerých basketbalových hviezd. Informovala AP.