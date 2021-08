Embiid podpísal so 76ers novú štvorročnú zmluvu

Philadelphia 17. augusta (TASR) - Klub zámorskej basketbalovej NBA Philadelphia 76ers si upísal hviezdneho pivota Joela Embiida do roku 2027. Dvadsaťsedemročný Kamerunčan predĺžil svoj doterajší kontrakt o ďalšie štyri roky, počas ktorých zarobí 196 miliónov dolárov.



Klub oznámil podpis viacročného kontraktu na svojom twitteri. Informáciu o jeho dĺžke a výške platu priniesla agentúra AP s odvolaním sa na nemenovanú osobu, ktorá chce zostať v anonymite, keďže detaily zmluvy ešte 76ers ani hráč oficiálne nezverejnili.



"Neexistuje lepšie miesto ako Philadelphia. Som nadšený, že pokračujeme v práci na získaní titulu a nakoniec tu ukončím kariéru," uviedol Embiid na sociálnych sieťach. Jeho nový kontrakt odštartuje v sezóne 2023/24, dovtedy má platnú päťročnú zmluvu na 148 miliónov dolárov.



Embiid zaznamenal v uplynulom ročníku priemer 28,5 bodu a 10,6 doskoku na zápas. S Philadelphiou vyhral Východnú konferenciu, no v play off skončili 76ers v 2. kole po prehre s Atlantou Hawks 3:4 na zápasy. V hlasovaní o najužitočnejšieho hráča sezóny skončil druhý za Srbom Nikolom Jokičom z Denveru.



Philadelphia si ho vybrala z 3. miesta draftu v roku 2014, premiéru v jej drese si odkrútil v ročníku 2016/17. Počas piatich sezón v NBA zaznamenal priemer 24,8 bodu a 11,3 doskoku na zápas.