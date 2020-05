NBA: Ewinga hospitalizovali s koronavírusom

New York 23. mája (TASR) - Bývalého basketbalistu NBA Patricka Ewinga hospitalizovali s diagnózou COVID-19. Informoval o tom jeho bývalý klub New York Knicks.



"Je to hrozný vírus a nemali by sme ho podceňovať," citovala agentúra SID 57-ročného Ewinga, ktorý zároveň poďakoval všetkým zdravotníkom za boj proti koronavírusu.



Ewing je dvojnásobný olympijský víťaz, prvýkrát sa tešil v Los Angeles 1984, v Barcelone 1992 bol súčasť "tímu snov" USA. V NBA nikdy nedosiahol na titul, ale jedenásťkrát ho nominovali na Zápas hviezd. V súčasnosti trénuje univerzitný tím Georgetownu.