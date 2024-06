Finch bude naďalej viesť Minnesotu, podpísal štvorročnú zmluvu

Minneapolis 25. júna (TASR) - Chris Finch bude aj naďalej hlavný tréner basketbalistov Minnesoty Timberwolves. S klubom NBA podpísal štvorročnú zmluvu.



Päťdesiatštyriročný Američan doviedol Timberwolves v uplynulej sezóne do finále Západnej konferencie, v ktorom prehrali s Dallasom Mavericks v sérii 1:4 na zápasy.



"Som hrdý na to, ako sa nám v klube podarilo vytvoriť skvelú atmosféru. Som nadšený, že môžem aj naďalej pôsobiť v tejto organizácii a robiť našich priaznivcov hrdými," uviedol Finch podľa agentúry AP.



Americký kouč zaznamenal s tímom v minulom ročníku zámorskej profiligy bilanciu 56 triumfov a 26 prehier. To je druhý najlepší výsledok v histórii klubu.



"Chris je skvelý tréner a ešte lepší človek. Sme nadšení, že bude pokračovať v našej organizácii. Pod jeho vedením sa tím každoročne zlepšuje. Je to perfektný líder pre našu organizáciu," vyjadril sa prezident tímu pre basketbalové operácie Tim Connelly.