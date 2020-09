NBA: Giannis Antetokounmpo sa stal najužitočnejším hráčom sezóny

New York 18. septembra (TASR) - Basketbalista Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo sa stal po druhý raz za sebou najužitočnejším hráčom NBA. V piatok to najskôr uviedla agentúra AP s odvolaním sa na anonymný zdroj, držiteľa trofeje neskôr potvrdilo aj vedenie súťaže.



Dvadsaťpäťročný Antetokounmpo sa stal iba tretím hráčom v histórii ligy, ktorý v tej istej sezóne vyhral trofej pre najlepšieho defenzívneho hráča i pre najužitočnejšieho hráča. Pripojil sa k Michaelovi Jordanovi, ktorý toto double získal v roku 1988, a Hakeemovi Olajuwonovi (1994). "Michael Jordan je jeden z najlepších basketbalistov, ak nie najlepší. Hakeem je zasa hráč, ktorý je môj vzor. Pochádzal z Nigérie, kde mám korene aj ja. To, že som medzi nimi, pre mňa znamená veľmi veľa. Som šťastný za túto cenu, ale chcem viac. Chcem sa zlepšovať a vyhrať ligu," citovala Antetokoumpa agentúra AP.



Svojho zverenca na túto cenu favorizoval už skôr tréner Bucks Mike Budenholzer. Po reštarte sezóny v "bubline" uviedol: "Giannis urobil viac ako dosť, aby si zaslúžil cenu pre najužitočnejšieho hráča. To, čo robí pre nás na oboch koncoch palubovky, čo robí každý zápas a spôsob, akým nám nastavuje latku, je neskutočné. Je to neuveriteľný tímový hráč, hrá nezištne, robí všetko. Určite máme pocit, že si tú cenu veľmi zaslúži."



Antetokounmpo získal 85 hlasov od 100-člennej poroty. Boli v nej športoví novinári a televízni vysielatelia, ktorí sa venujú lige, jeden hlas pridali v hlasovaní aj fanúšikovia. Na druhom mieste skončil LeBron James z LA Lakers, tretí bol James Harden z Houstonu Rockets.