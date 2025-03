NBA: Gilgeous-Alexander so 48 bodmi, tréner Kerr prekonal rekord Attle

NBA - výsledky:



Brooklyn - Boston 113:115, Detroit - Oklahoma City 107:113, Houston - Chicago 117:114, Memphis - Miami 125:91, Milwaukee - Indiana 126:119, Golden State - New York 97:94, San Antonio - New Orleans 119:115, Denver - Washington 123:126

New York 16. marca (TASR) - Basketbalisti Oklahomy City zvíťazili v noci na nedeľu v zámorskej NBA na palubovke Detroitu 113:107. Thunder potiahol 48 bodmi Shai Gilgeous-Alexander. Historický míľnik dosiahol Steve Kerr. Kouč Golden State si pripísal 557. víťazstvo na lavičke tímu, keď Warriors uspeli na New Yorkom 97:94. Stal sa najúspešnejším trénerom v histórii klubu, keď prekonal rekod zosnulého Ala Attlesa v počte triumfov v základnej časti.Gilgeous-Alexander v Detroite trafil 17 z 26 striel, 4 zo 6 z trojbodovej vzdialenosti a všetkých 10 trestných hodov. Kanadský rozohrávač si pripísal aj šesť asistencií a štyri doskoky. Oklahoma je suverénne na čele Západnej konferencie. V tejto sezóne dosiahla 55 víťazstiev a 12 prehier.Warriors uspeli proti Knicks aj vďaka Stephenovi Currymu, ktorý zaznamenal 28 bodov vrátane troch rozhodujúcich trestných hodov v závere. Golden State uspeli siedmykrát za sebou a vyhrali v štrnástom z uplynulých šestnástich zápasoch. Kerr doviedol tím k štyrom titulom v lige. "Je to neuveriteľné. Som vďačný, že som tu bol pri každom jeho víťazstve,“ povedal hráč Draymond Green podľa AFP. A dodal: "Je to skvelý človek. Urobil z tohto miesta výnimočné miesto. Máme šťastie, že máme takéhoto víťaza."Boston uspel v Brooklyne 115:113. Kristaps Porzingis zaznamenal pri svojom návrate po osemzápasovej absencii 24 bodov. Jason Tatum prispel za Celtics 20 bodmi. Jeho spoluhráč Payton Pritchard vytvoril rekord súťaže v počte trojkových pokusov hráča, ktorý nastúpil z lavičky. Vo štvrtej štvrtine zaznamenal už svoju 219. trojku v sezóne.Houston natiahol svoju víťaznú sériu na šesť zápasov, keď uspel doma nad Chicagom 117:114. Jalen Green viedol Rockets s 28 bodmi. Denver prehral s Washingtonom 123:126. Nuggets nepomohlo ani 40 bodov Nikolu Jokiča. Na strane hostí mal Alex Sarr 34 bodov a o prekvapujúcom víťazstve Wizard rozhodol dve sekundy pred sirénou trojkový pokus Jordana Pooleho.