NBA: Gobert po ospravedlnení daroval zdravotníkom aj 500.000 USD

Salt Lake City 15. marca (TASR) - Francúzsky basketbalista Utahu Jazz Rudy Gobert sa po ospravedlnení za svoje nemiestne žartovanie o koronavíruse rozhodol aj štedro finančne "vykúpiť svoju vinu. Americkým a francúzskym zdravotníkom, resp. zamestnancom klubu Jazz postihnutého epidémiou daroval pol milióna amerických dolárov.



Gobert sa najprv v piatok verejne ospravedlnil za to, že na tlačovej konferencii žartoval o koronavíruse. Napokon sa práve on stal prvým potvrdeným prípadom medzi hráčmi NBA. Ligu následne prerušili. O jeho príspevku informoval klub, ktorého zamestnancom haly Vivint Smart Home Arena vyčlenil Gobert 200.000 USD.



Dvadsaťsedemročný Francúz je dlhoročnou oporou a druhým najlepšie plateným hráčom Utahu Jazz s príjmom vyše 23 miliónov dolárov ročne. Je to úradujúci držiteľ ocenenia najlepšie brániaceho hráča v lige. Aktuálne má priemer 15 bodov a 14 doskokov na zápas. V doskakovaní je štvrtým najlepším hráčom v prebiehajúcej sezóne. Informovala agentúra AP.