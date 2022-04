Golden State chýba posledný krok, Dallas víťazne aj bez Dončiča

NBA - výsledky:

1. kolo play off:

štvrťfinále Západnej konferencie - 3. zápasy:



Minnesota - Memphis 95:104 /stav série 1:2/



Utah - Dallas 118:126 /stav série 1:2/



Denver - Golden State 113:118 /stav série 0:3/

New York 22. apríla (TASR) - Basketbalistov Golden State delí jediné víťazstvo od postupu do semifinále Západnej konferencie. V treťom stretnutí 1. kola play off NBA uspeli Warriors na palubovke Denveru 118:113 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:0. Nuggets nestačilo ani 37 bodov a 18 doskokov Nikolu Jokiča.Dallas aj bez zraneného Luku Dončiča zdolal Utah 126:118 a ujal sa vedenia 2:1 vo štvrťfinálovej sérii v Západnej konferencii. Rovnakým pomerom vedie Memphis nad Minnesotou po čerstvom triumfe 104:95, ktorý dosiahol na palubovke Timberwolves.