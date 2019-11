Golden State decimujú zranenia, pridali sa Green aj Russell

San Francisco 3. novembra (TASR) - Na finalistu uplynulého ročníka basketbalovej NBA Golden State Warriors sa valí jedna pohroma za druhou, na včerajší domáci duel so Charlotte Hornets (87:93) neboli k dispozícii ani Draymond Green a De'Angelo Russell. Zranenie tak už vyradilo z hry štyroch najdôležitejších hráčov tímu.



Green mal problémy s prstom už v piatok počas zápasu so Spurs. "Má roztrhnuté väzivo. Nie je to niečo, čo ho vyradí na dlhšiu dobu, no niekoľko zápasov vynechá," informoval fanúšikov po zápase pre ESPN tréner Steve Kerr.



Russell si v rovnakom zápase ako Green podvrtol členok. "Dal si na to obklad, no cez noc sa to zhoršilo. Cítil silnú bolesť," dodal Kerr. Warriors majú už dlhodobo zraneného Klaya Thompsona a pred týždňom si zlomil ruku aj Stephen Curry.