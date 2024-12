NBA: Golden State opäť prehral, Antetokunmpo priviedol Bucks k triumfu

NBA - sumáre:



Charlotte Hornets - Atlanta Hawks 104:107 (32:29, 18:26, 26:22, 28:30)



Najviac bodov: Miller 32, Green 17, Micič 15 - Johnson 20, Hunter 18, Okongwu 16 (11 doskokov)







Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 96:111 (20:37, 32:20, 17:32, 27:22)



Najviac bodov: Beasley 19, Ivey 15, Sasser 12 - Maxey 28, Martin Jr. 19, Council IV 17







Milwaukee Bucks - Washington Wizards 124:114 (28:29, 35:29, 29:28, 32:28)



Najviac bodov: Antetokunmpo 42 (12 doskokov, 11 asistencií), Lillard 25 (10 asistencií), Lopez 18 - Poole 31, Brogdon 29 (11 doskokov), Kispert 16







Phoenix Suns - Golden State Warriors 113:105 (35:29, 31:20, 19:29, 28:27)



Najviac bodov: Booker 27, Durant 21 (10 doskokov), Jones 19 - Curry 23, Wiggins 18, Green 13







Utah Jazz - Dallas Mavericks 94:106 (22:40, 27:16, 27:30, 18:20)



Najviac bodov: Markkanen 19, Kessler 18 (10 doskokov), Collins 16 - Irving 30, Grimes 24, Washington 16 (11 doskokov)



New York 1. decembra (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors utrpeli v zámorskej NBA štvrtú prehru za sebou, keď v noci na nedeľu prehrali na palubovke Phoenixu 105:113. V drese domácich zaznamenal Devin Booker 27 bodov a Kevin Durant pridal 21.Phoenixu chýbali Bradley Beal i Jusuf Nurkič, napriek tomu už v prvom polčase nastrieľali 66 bodov a pripravili si rozhodujúci náskok.povedal po zápase Durant. V drese Golden State sa opäť objavili v zostave po zraneniach Stephen Curry (23 bodov) i Andrew Wiggins (18 bodov), ale prehre nezabránili.Grék Jannis Antetokunmpo si pripísal tretie triple-double v sezóne, keď 42 bodmi, 12 doskokmi a 11 asistenciami priviedol Milwaukee k triumfu nad Washingtonom 124:114. Bolo to jeho prvé triple-double v kariére, v ktorom sa dostal cez 40-bodovú hranicu. Bucks po rozpačitom štarte do sezóny vyhrali šiestykrát za sebou. Damian Lillard sa pod to podpísal 25 bodmi a 10 asistenciami. Jordan Poole mal za Washington 31 bodov, jeho tím však prehral už 14 stretnutí v sérii a má najhorší štart do sezóny v histórii klubu (2-16).Dallas uspel v Utahu 106:94, lídrom bol Kyrie Irving s 30 bodmi. Domácim nepomohlo ani 19 bodov od Fína Lauriho Markkanena.