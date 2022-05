NBA: Golden State otočil duel s Dallasom a po víťazstve vedie 2:0

semifinále play off NBA



finále Západnej konferencie - 2. zápas:



Golden State - Dallas 126:117



/stav série 2:0/

New York 21. mája (TASR) - Basketbalisti Golden State triumfovali v druhom domácom stretnutí semifinále play off NBA nad Dallasom 126:117. Vo finálovej sérii Západnej konferencie vedú 2:0 na zápasy.Warriors predviedli veľký obrat po tom, ako v prvom polčase prehrávali aj o devätnásť bodov. V tretej štvrtine zlepšili defenzívu a vo štvrtej nastrieľali až 43 bodov. Leví podiel na comebacku mal autor 32 bodov Stephen Curry, ďalších päť hráčov sa dostalo do dvojciferných čísiel. Mavericks nestačilo ani 42 bodov Luku Dončiča a 31 v podaní Jalena Brunsona.