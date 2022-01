NBA: Golden State prehral v Dallase pri oslave Nowitzkého 82:99

NBA - výsledky:



Charlotte - Detroit 140:111, Orlando - Philadelphia 106:116, Washington - Houston 111:114, Boston - San Antonio 97:99, Indiana - Brooklyn 121:129, Dallas - Golden State 99:82, Milwaukee - Toronto 111:117, Minnesota - Oklahoma City 98:90, Denver - Utah 109:115, Atlanta - Sacramento 102:108, Portland - Miami 109:115

New York 6. januára (TASR) - Vedúci tím basketbalovej NBA Golden Stete Warriors prehral v noci na štvrtok na palubovke Dallasu 82:99. Mavericks potiahol tradičný líder Luka Dončič 26 bodmi, 8 asistenciami a 7 doskokmi. Dallas vzdal hold ikone klubu Dirkovi Nowitzkému, tri roky po skončení Nemcovej kariéry vyvesil jeho dres s číslom 41.Sezónny debut v drese Brooklynu absolvoval Kyrie Irving, ktorý odmieta očkovanie a klub ho odstavil od mužstva, pretože pre zákony mesta New York môže hrať iba zápasy na palubovkách súperov. Povolal ho, až keď mal väčšinu kádra v izolácii. Nets zvíťazili v Indiane 129:121 a hviezdny rozohrávač bol s 22 bodmi druhý najlepší strelec víťazov. Najviac bodov dal Kevin Durant - 39. Pacers nestačilo ani triple double Domantasa Sabonisa (32 bodov, 12 doskokov, 10 asistencií) a 30 bodov Lancea Stephensona, ktorý sa vrátil do tímu po štyroch rokoch na desaťdňový kontrakt.