Golden State prvým klubom v lige, ktorý sa rozhodol hrať bez divákov

New York 11. marca (TASR) – Vedenie basketbalového klubu zámorskej NBA Golden State Warriors sa rozhodlo, že dnešný duel proti Brooklynu Nets odohrá bez prítomnosti divákov. Viedli ho k tomu obavy zo šírenia nového koronavírusu.



S odvolaním sa na oficiálne klubové stanovisko o tom v stredu informovala agentúra AFP. Warriors sú prvým klubom v basketbalovej profiligy, ktorý pristúpil k tomuto kroku.



Vedenia štyroch profesionálnych zámorských športových súťaží - hokejovej NHL, NBA, bejzbalovej MLB a futbalovej MLS sa už skôr rozhodli, že dočasne obmedzia prístup médií a akreditovanej verejnosti do šatní a priestorov tímov. Hráči budú môcť poskytovať rozhovory len vo vopred určených miestnostiach mimo šatní. Toto rozhodnutie nadobudlo platnosť od utorka a trvať bude do odvolania.



USA zaznamenali 29 úmrtí a 1050 nakazených k strede podvečer. Počet smrteľných obetí SARS-CoV-2 sa podľa údajov "Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE" celosvetovo zvýšil na 4373, v 118 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u 121 564 osôb.