NBA: Golden State si poradilo s Memphisom a je vo finále konferencie

2. kolo play off NBA:



semifinále Východnej konferencie - 6. zápas:



Milwaukee - Boston 95:108 /stav série: 3:3/







semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:



Golden State - Memphis 110:96 /konečný stav série: 4:2, do finále konferencie postúpilo Golden State/

New York 14. mája (TASR) - Basketbalisti Golden State postúpili do finále Západnej konferencie NBA, v noci na sobotu zdolali doma Memphis 110:96 a sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Najlepším strelcom víťazov bol Klay Thompson s 30 bodmi, keď premenil osem trojok. Stephen Curry pridal 29 bodov.Obhajca titulu z Milwaukee nevyužil príležitosť rozhodnúť doma o postupe do finále Východnej konferencie, keď nestačil na Boston 95:108. V drese Celtics zažiaril Jayson Tatum so 46 bodmi, Bucks nestačilo 44 bodov a 20 doskokov Jannisa Antetokunmpa.