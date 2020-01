NBA: Gordon 50 bodmi priviedol Houston k výhre nad domácim Utahom

NBA - sumáre:



DETROIT PISTONS - CLEVELAND CAVALIERS 100:115 (23:24, 22:29, 27:36, 28:26)

Najviac bodov: Jackson 16, Drummond 15, Mychaľjuk 13 - Sexton 23, Love 20, Thompson 17 (11 doskokov)



MIAMI HEAT - ORLANDO MAGIC 113:92 (31:21, 23:27, 31:23, 28:21)

Najviac bodov: Robinson 21, Adebayo 20 (10 doskokov, 10 asistencií), Butler 19 - Vučevič 13 (12 doskokov), Gordon 13, Fultz 12



CHICAGO BULLS - SAN ANTONIO SPURS 110:109 (21:28, 29:20, 25:37, 35:24)

Najviac bodov: LaVine 23, Valentine 16, Satoranský 13, Young 13 - DeRozan 36 (10 doskokov), Mills 25, Pöltl 16 (13 doskokov)



MINNESOTA TIMBERWOLVES - SACRAMENTO KINGS 129:133 pp (37:24, 31:26, 29:28, 22:41 - 10:14)

Najviac bodov: Wiggins 36, Covington 24, Towns 23 - Hield 42, Fox 22, Bjelica 20



OKLAHOMA CITY THUNDER - DALLAS MAVERICKS 97:107 (22:25, 25:34, 30:29, 20:19)

Najviac bodov: Schröder 21, Gilgeous-Alexander 16 (11 doskokov), Gallinari 14 - Dončič 29 (11 doskokov), Hardaway 15, Wright 14 (12 doskokov), Porziňgis 14 (10 doskokov)



UTAH JAZZ - HOUSTON ROCKETS 117:126 (20:28, 26:31, 29:28, 42:39)

Najviac bodov: Mitchell 36, Bogdanovič 30, Gobert 12 (14 doskokov) - Gordon 50, Rivers 21, House 21 (11 doskokov)

New York 28. januára (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets aj bez viacerých opôr dokázali v noci na utorok v zámorskej NBA uspieť na palubovke Utahu Jazz, kde zvíťazili 126:117. Hostí potiahol k triumfu Eric Gordon, ktorý si s 50 bodmi vylepšil kariérne maximum. Stal sa po Jamesovi Hardenovi iba druhým hráčom Houstonu od roku 1996, ktorý v jednom zápase zaznamenal 50 bodov.Rockets do súboja nastúpili bez viacerých opôr. Zranenie stehenného svalu aj naďalej trápi Hardena, pre nešpecifikované zranenie nenastúpil ani Clint Capela a voľno dostal Russell Westbrook. Domáci boli na štvorzápasovej víťaznej vlne a nič nenasvedčovalo tomu, že by pred domácimi priaznivcami mohli zakopnúť. "," uviedol v pozápasovom rozhovore pre portál nba.com kouč hostí Mike D'Antoni.Hráči Dallasu Mavericks zvíťazili na palubovke Oklahomy 107:97. Hosťom opäť najvýraznejšie bodovo pomohol Slovinec Luka Dončič, ktorý si pripísal 29 bodov a 11 doskokov. Zápas sprevádzalo niekoľko spomienok na zosnulého Kobeho Bryanta, ktorý v nedeľu podvečer SEČ tragicky zahynul pri páde vrtuľníka neďaleko Los Angeles. "" povedal Dončič.Floridské derby zvládlo lepšie Miami, ktoré si doma poradilo s Orlandom 113:92. Bam Adebayo pomohol k úspechu triple double za 20 bodov, 10 doskokov a 10 asistencií.