Greek Freak dal titul klubu, ktorý už nemal existovať

Milwaukee 21. júla (TASR) – Ocenenie MVP finále basketbalovej NBA v roku 2021 získal bez akýchkoľvek polemík Jannis Antetokunmpo. Stal sa iba štvrtým hráčom nepochádzajúcim z USA s týmto titulom. Z Európanov ho pred ním získali Francúz Tony Parker a naposledy v roku 2011 Nemec Dirk Nowitzki. Grécky krídelník priniesol radosť pre fanúšikov klubu, ktorý pritom už nemusel na mape NBA byť.



Milwaukee Bucks vznikli v roku 1968 a v úvode ich existencie sa im darilo. Zásluhu na tom mal hlavne Kareem Abdul-Jabbar, ktorý priviedol klub k titulu v roku 1971 a ešte do jedného finále v roku 1974. V ďalších desaťročiach však bol najvyšší post pre hráčov z Wisconsinu vzdialený. Milwaukee patrí v USA do kategórie miest s prívlastkom hrdzavý pás, teda medzi bývalé priemyselné metropoly, ktoré po transformácii ekonomiky prichádzajú o obyvateľov. Nechýbalo veľa a mesto mohli opustiť aj Bucks. Keď sa začal pripravovať projekt novej multifunkčnej haly v meste Seattle, NBA deklarovalo, že presunu klubu nebude brániť. Napokon sa však majitelia Bucks dohodli s mestom na vybudovaní nového stánku.



Milwaukee nie je destinácia, do ktorej by sa hviezdy súťaže hrnuli. Preto Bucks iba ťažko získavajú hráčov na voľnom trhu. Jedinou možnou cestou k úspechu bol draft. Antetokunmpa však nesprevádzali pri príchode do súťaže najvyššie očakávania. Hráč s prezývkou grécka "beštiaô (greak freak) síce zaujal rozpätím rúk, skvelým výskokom, či schopnosťou zasmečovať po dvojtakte s úvodným krokom pri trojkovej čiare, no jeho streľba zo šestiek a väčšej vzdialenosti nikoho nenadchne. Bucks si ho preto vytiahli na drafte až ako pätnástku.



„Ďakujem Milwaukee za to, že mi verilo. Chcel som získať titul s týmto tímom a s týmito hráčmi. Spoluhráči odovzdali zo seba všetko každý duel. Som šťastný, že som to dokázal," tešil sa Grék priamo na palubovke pri preberaní ceny MVP.



Bucks mali v predchádzajúcich dvoch sezónach po základnej časti najlepšiu bilanciu zo všetkých tímov, no v play off neuspeli. Začalo sa špekulovať, že mužstvo by potrebovalo vyššiu kvalitu na lavičke. Titul je tak veľkým zadosťučinením aj pre trénera Mikea Budenholzera. Dlhoročný asistent Gregga Popovicha v San Antoniu Spurs triumfoval v súťaži ako hlavný kouč premiérovo. Po zápase však aj on vyzdvihol predovšetkým svojho gréckeho zverenca.



„Je pre mňa požehnaním pracovať s Jannisom každý deň. Je to mimoriadna ľudská bytosť, ešte viac ako je hráč. Z jeho líderských schopností sa učím aj ja. On a Khris Middleton vybudovali toto tu."



Po neúspechoch klubu v predchádzajúcich ročníkoch si slávnejšie značky začali mädliť ruky a dúfali, že Antetokunmpo prestúpi k nim, Grék však pred sezónou predĺžil platnosť svojho kontraktu a Milwaukee sa zaviazal na dlhé roky. Po triumfe smerovala jeho vďačnosť najmä dlhoročnému spoluhráčovi Khrisovi Middletonovi.



„Každý deň ma tlačil, aby som bol skvelý. Aj ostatní spoluhráči ma dokázali urobiť lepším, no s ním som v jednom tíme osem rokov. Dokázali sme to a teším sa, že tu získame ďalší titul," sľúbil 26-ročný Grék zaplnenej aréne.