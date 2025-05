Green dostal pokutu za nevhodný komentár na adresu rozhodcov

New York 14. mája (TASR) – Basketbalista Draymond Green z Golden State Warriors dostal pokutu vo výške 50.000 dolárov za nevhodný komentár na adresu rozhodcov počas tretieho zápasu semifinálovej série play off Západnej konferencie NBA proti Minnesote Timberwolves (97:102).



NBA o udelení sankcie informovala v stredu. Podľa vyhlásenia ligy Green počas sobotného zápasu spochybnil „integritu rozhodcov“. Tridsaťpäťročný hráč má v tohtoročnom play off na konte už päť technických chýb, čo je najviac spomedzi všetkých hráčov. V prípade, že ich počet stúpne na sedem, automaticky mu udelia trest na jeden zápas.



Krídelník už v minulosti čelil disciplinárnym trestom. V roku 2016 bol suspendovaný na piaty zápas finále NBA a v sezóne 2023 si odpykal jednozápasový trest za to, že počas zápasu play off šliapol na hruď Domantasa Sabonisa zo Sacramenta. Podľa agentúry AP zaplatil počas svojej kariéry na pokutách celkovo 992.000 dolárov, z toho 185.000 za incidenty súvisiace s rozhodcami. Na suspendáciách prišiel o približne 3,2 milióna dolárov.