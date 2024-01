NBA: Green môže po ukončení suspendácie opäť nastúpiť za Golden State

San Francisco 7. januára (TASR) - Americký basketbalista Draymond Green môže opäť hrať za Golden State Warriors. Vedenie NBA ukončilo jeho suspendáciu, pôvodne stanovenú na neurčito, za opakované činy nešportového správania sa na palubovke. Green vynechal 12 duelov.



Štvornásobný šampión sa neobjavil na palubovke od 12. decembra, keď sa v zápase proti Phoenixu ohnal pažou proti pivotovi Jusufovi Nurkičovi a zasiahol ho do tváre. Bol to už druhý lapsus Greena v sezóne. V stretnutí proti Minnesote chytil zozadu pod krkom Rudyho Goberta, hoci ten sa iba snažil dostať od seba iných dvoch hráčov, ktorí sa ocitli v konflikte. Dostal za to trest zastavenia činnosti na päť duelov. "Green deklaroval svoj záväzok prispôsobiť svoje správanie štandardom, ktoré sa očakávajú od hráčov NBA. Absolvoval viacero rozhovorov s predstaviteľmi súťaže i klubu a v priebehu sezóny podstúpi ďalšie," zverejnilo v nedeľu vedenie ligy podľa AP.