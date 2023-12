NBA: Green z Golden State by sa mal na palubovky vrátiť v januári

New York 26. decembra (TASR) - Basketbalista Draymond Green z Golden State Warriors by sa mal po suspendácii zo strany vedenia zámorskej NBA vrátiť na palubovky v prvej polovici januára. Podľa zámorskej stanice ESPN by mal celkovo vynechať 11 až 13 zápasov, zatiaľ nútene pauzoval v siedmich.



Greena v polovici decembra potrestali za opakované nešportové správanie, stalo sa tak po údere do tváre pivota Phoenixu Jusufa Nurkiča. Bolo to už jeho tretie vylúčenie v prebiehajúcej sezóne zámorskej profiligy. Už v novembri mu zastavili činnosť na päť zápasov po nedovolenom zákroku na Rudyho Goberta z Minnesoty, predtým ho vylúčili aj v zápase s Clevelandom.



Green absolval v uplynulých dňoch niekoľko online rozhovorov s predstaviteľmi NBA i hráčskej asociácie, ktoré by mali urýchliť jeho návrat do ligy. Jeho dištanc však môže trvať dlhšie, ak nesplní stanovené podmienky zo strany vedenia súťaže.