Griffin sa stal novým trénerom Milwaukee

Milwaukee 6. marca (TASR) - Novým trénerom basketbalistov Milwaukee Bucks sa stal Adrian Griffin. Vo funkcii nahradil odvolaného Mikea Budenholzera. Klub NBA o tom oficiálne informoval v pondelok.



Doterajší asistent v tíme Toronto Raptors zažije premiéru na poste hlavného kouča NBA. "Adrian je vysoko rešpektovaný tréner a bývalý hráč, ktorý prináša do nášho tímu vodcovstvo a skúsenosti. Zaslúžil si túto šancu," uviedol podľa AFP generálny manažér Bucks Jon Horst.



Štyridsaťosemročný Griffin už v Milwaukee pracoval ako asistent trénera v rokoch 2008-2010. V Toronte pôsobil od roku 2018 a podieľal sa na zisku titulu v roku 2019. Ako hráč absolvoval v najprestížnejšej lige sveta deväť sezón, s Dallasom si bývalý krídelník v roku 2006 zahral finále.



Milwaukee malo v prebiehajúcej sezóne najlepšiu bilanciu po základnej časti, no v 1. kole play off nečakane vypadlo s Miami 1:4 na zápasy. Klub šampiónov z roku 2021 následne odvolal trénera Budenholzera, ktorý mužstvo viedol päť sezón.