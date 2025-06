Haliburton z Indiany si v siedmom zápase finále roztrhol achilovku

New York 23. júna (TASR) - Americký basketbalista Tyrese Haliburton z Indiany Pacers si roztrhol achilovku a hrozí mu, že vynechá celú ďalšiu sezónu NBA. Zranenie utrpel v rozhodujúcom siedmom zápase finále na palubovke Oklahomy City. Informovali o tom zámorské médiá.



Podobné zranenie si privodil Kevin Durant vo finálovej sérii v sezóne 2018/19. Haliburton zvažuje možnosť chirurgického zákroku. Proti Oklahome City nastúpil s boľavým lýtkom v snahe pomôcť tímu k historicky prvému titulu, Pacers však napokon nestačili na Thunder a prehrali 3:4 na zápasy.



„Keď som videl, čo sa stalo Tyresemu, zabolelo ma srdce. Všetci sme zostali ako obarení. On sa však vráti a som presvedčený o tom, že sa úplne zotaví. V play off podával obdivuhodné výkony,“ uviedol Rick Carlisle, tréner Indiany.