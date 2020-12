NBA: Harden dostal pokutu 50.000 USD, nemal masku v nočnom klube

Houston 24. decembra (TASR) - Hviezdny basketbalista James Harden z Houstonu Rockets dostal od vedenia NBA pokutu 50.000 dolárov za porušenie bezpečnostných opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu. Hardena zachytili pred týždňom, ako sa zabáva v nočnom klube bez toho, aby nosil masku. Preto musel nastúpiť do izolácie.



Jeho tím nemohol vo štvrtok ráno nastúpiť na svoj úvodný duel sezóny proti Oklahome City, pretože traja hráči mali pozitívny test na koronavírus a ďalší štyria museli ísť do karantény vrátane opôr Johna Walla a DeMarcusa Cousinsa. Rockets už mali v izolácii nakazeného pivota Bena McLemorea. Houston nenazbieral na zápas minimálny potrebný počet ôsmich hráčov.



Harden je dlhoročná opora Houstonu, no klub smeruje k prestavbe a otvorene sa hovorí o jeho odchode. V klube v lete skončili tréner Mike D'Antoni i manažér pre športové operácie Daryl Morey. Informoval o tom portál ESPN.