NBA: Harden nastúpil v príprave za Houston, o možnej výmene mlčí

Houston 16. decembra (TASR) - Americký basketbalista James Harden z Houstonu Rockets nastúpil prvýkrát na prípravný duel pred novou sezónou NBA. V zápase proti San Antoniu (112:98) zaznamenal 12 bodov.



Harden vynechal úvodné dva prípravné zápasy, pretože po účasti na oslave musel predložiť negatívny test na koronavírus šesť dní za sebou. V súvislosti s jeho menom pritom neutíchajú zvesti o výmene. V klube z Texasu v lete nastali viaceré zmeny, zmluvu nepredĺžil tréner Mike D'Antoni a Russell Westbrook putoval po výmene do Washingtonu. O trejde dlhoročnej opory rokoval Houston údajne s Philadelphiou, no kluby sa nedohodli, sám hráč sa k záležitosti ešte verejne nevyjadril.



"Najdôležitejšia vec je, že keď vybehneme na palubovku, na tréningu či pri zápase, sústredíme sa iba na basketbal. Nakoniec, to najlepšie pre klub je zároveň to najlepšie aj pre neho," povedal podľa ESPN John Wall. Dlhoročný líder Washingtonu prišiel v lete do Houstonu za Westbrooka a dúfa, že si s Hardenom v nadchádzajúcom ročníku zahrá aj v súťažnom zápase.