NBA: Harden pokoril hranicu 20-tisíc bodov, Houston zdolal Minnesotu

Sumáre:



HOUSTON ROCKETS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 139:109 (22:20, 35:21, 45:35, 37:33)



Najviac bodov: Harden 32 (12 doskokov), Westbrook 30 (10 asistencií), Hartenstein 17 (15 doskokov) – Okogie 16, Culver 15, G. Dieng 14







DETROIT PISTONS - CHICAGO BULLS 99:108 (20:35, 29:26, 22:20, 28:27)



Najviac bodov: Rose 20, C. Wood 17 (14 doskokov), Doumbouya 12 – LaVine 25, Kornet 15, Gafford 14







BOSTON CELTICS - NEW ORLEANS PELICANS 140:105 (41:24, 31:33, 42:25, 26:23)



Najviac bodov: J. Tatum 41, Kater 22 (19 doskokov), Hayward 19 – F. Jackson 22, Hayes 20, Ingram 16







OKLAHOMA CITY THUNDER - LOS ANGELES LAKERS 110:125 (19:41, 30:32, 33:29, 28:23)



Najviac bodov: Gilgeous-Alexander a Gallinari po 24, Paul 16 – Kuzma 36, Rondo 21 (12 doskokov), Cook 13







DALLAS MAVERICKS - PHILADELPHIA 76ERS 109:91 (20:22, 21:28, 32:16, 36:25)



Najviac bodov: Dončič 19 (12 asistencií), Powell 19 (12 doskokov), Finney-Smith 16 – Harris 20 (10 doskokov), Richardson a Horford 16







DENVER NUGGETS - CLEVELAND CAVALIERS 103:111 (18:23, 24:28, 29:34, 32:26)



Najviac bodov: Murray 24, Jokič 19 (12 doskokov), Barton 18 – Sexton 25, Love 19 (15 doskokov), T. Thompson 18 (13 doskokov)







PORTLAND TRAIL BLAZERS - MILWAUKEE BUCKS 101:122 (24:32, 31:32, 25:33, 21:25)



Najviac bodov: Lillard 26, McCollum 20, Anthony 19 (11 doskokov) – G. Antetokounmpo 32 (17 doskokov), Middleton 30, Bledsoe 29

New York 12. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na nedeľu v NBA na palubovke Oklahoma City Thunder 125:110. Hostia uspeli napriek absencii LeBrona Jamesa a Anthonyho Davisa.James chýbal pre chorobu, Davis chýbal v druhom zápase za sebou pre svalové problémy. Zastúpil ich Kyle Kuzma, ktorý si 36 bodmi utvoril sezónne maximum. Dvadsaťštyriročný Američan mal pomalší rozbeh do sezóny, no v posledných zápasoch dokazuje, že patrí k ťahúňom tímu.povedal tréner Lakers Frank Vogel.James Harden pomohol Houstonu k triumfu nad Minnesotou 139:109 s 32 bodmi. V profilige pokoril hranicu 20.000 bodov ako 45. hráč histórie. V 30 rokoch je siedmy najmladší.povedal Harden.Darilo sa aj Jaysonovi Tatumovi, ktorého Boston zdolal New Orleans 140:105. Tatum dosiahol 41 bodov, najviac v doterajšej kariére.povedal Tatum.