NBA: Harden prispel 38 bodmi k triumfu Brooklynu nad Minnesotou

NBA - sumáre:

WASHINGTON WIZARDS - INDIANA PACERS 132:124 (24:28, 33:30, 38:34, 37:32)



najviac bodov: Westbrook 35 (21 asistencií, 14 doskokov), Hačimura 26, Hutchison 18 - Sabonis 35 (11 doskokov), Brogdon 26 (5 trojok), Turner 11







BOSTON CELTICS - NEW ORLEANS PELICANS 109:115 (27:32, 28:32, 26:24, 28:27)



najviac bodov: Tatum 34 (5 trojok), K. Walker 23, Smart 15 - Williamson 28, Ingram 25, Alexander-Walker 17







BROOKLYN NETS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 112:107 (37:25, 24:27, 26:25, 25:30)



najviac bodov: Harden 38 (13 asistencií, 11 doskokov), Irving 27, B. Brown, Jordan a Jeff Green po 10 - Towns 31 (12 doskokov), Edwards 23 (10 doskokov), McDaniels 13







NEW YORK KNICKS - MIAMI HEAT 88:98 (16:21, 27:15, 21:39, 24:23)



najviac bodov: Randle 22, Rose 16, Quickley 12 - Butler 27, Adebayo 20 (17 doskokov), Herro 18







DETROIT PISTONS - TORONTO RAPTORS 118:104 (35:27, 31:23, 26:25, 26:29)



najviac bodov: Bey (5 trojok), Lee a Diallo (10 doskokov) po 19 - VanVleet 22, Anunoby 19, Trent 15







HOUSTON RCOKETS - MEMPHIS GRIZZLIES 110:120 (27:23, 30:34, 34:33, 19:30)



najviac bodov: Olynyk 25, Tate 24, Augustin 13 - Valančiunas 30 (15 doskokov), Melton 23, Brooks a Bane po 17







OKLAHOMA CITY THUNDER - DALLAS MAVERICKS 106:127 (24:33, 39:38, 20:29, 23:27)



najviac bodov: Pokuševski 21, Mychajľuk 16, Maledon 14 - Dončič 25, Porziňgis 20, Hardaway 19







SAN ANTONIO SPURS - SACRAMENTO KINGS 115:132 (31:27, 29:41, 31:29, 24:35)



najviac bodov: D. Murray 23, D. White 19, DeRozan a Pöltl (11 doskokov) po 17 - Fox 24, Holmes 23 (12 doskokov), Hield 20 (5 trojok)







UTAH JAZZ - CLEEVELAND CAVALIERS 114:75 (27:18, 26:16, 37:18, 24:23)



najviac bodov: Mithell 19, Gobert (17 doskokov) a Conley po 18 - Sexton 20, Garland 18, Wade 7







GOLDEN STATE WARRIORS - CHICAGO BULLS 116:102 (34:29, 31:31, 31:25, 20:17)



najviac bodov: Stephen Curry 32 (6 trojok), Wiggins 21, Oubre 18 (11 doskokov) - Vučevič 21, P. Williams a Satoranský po 14







LOS ANGELES CLIPPERS - MILWAUKEE BUCKS 129:105 (26:38, 31:17, 39:31, 33:19)



najviac bodov: Marcus Morris 25, K. Leonard 23, Kennard 21 (5 trojok) - Antetokunmpo 32, Jrue Holiday 24, Middleton 18

New York 30. marca (TASR) - Basketbalisti Brooklynu vyhrali v zámorskej NBA doma nad Minnesotou 112:107, keď James Harden svojím 12. triple-double vyrovnal sezónny klubový rekord v tomto ukazovateli. Celkovo si pripísal 38 bodov, 13 asistencií a 11 doskokov. Kyrie Irving pri návrate do zostavy pridal 27 bodov.Minnesote patrí posledná priečka v súťaži, no na palubovke kandidáta na titul držala krok až do záveru. Veľkú motiváciu ukázať sa mal hlavne Karl-Anthony Towns, ktorý viedol svoj tím s 31 bodmi a 12 doskokmi. Rodák z Dominikánskej republiky vyrastal v New Yorku, kde jeho mama pracovala ako lekárka. Tá sa pred rokom stala jednou z prvých obetí pandémie koronavírusu. Townsov otec chorobu prekonal a v hale v Brooklyne videl hrať svojho syna naživo premiérovo od tragédie.neskrýval emócie najvyššie draftovaný hráč z roku 2015 pre ESPN.V súboji popredných tímov z rozdielnych konferencií uspeli hráči Los Angeles Clippers, ktorí zdolali Milwaukee Bucks 129:105. Zvládli to aj bez Paula Georgea, ktorý nenastúpil pre zápal v nohe. V základnej zostave ho nahradil Luke Kennard, ktorý si 21 bodmi vylepšil sezónny rekord. Hráči Clippers premenili v zápase 19 trojok a až štyria hráči dosiahli na hranicu 20 bodov, najviac dal Marcus Morris - 25.hľadal príčinu neúspechu tréner Bucks Mike Budenholzer.Kouč Clippers Tyronn Lue mal po stretnutí dôvod na spokojnosť.povedal Lue, ktorého zverenci uspeli v šiestom stretnutí v sérii a sú tretí v Západnej konferencii.Líder ligy Utah Jazz si taktiež pripísal šiesty úspech v rade. Cleveland Cavaliers zdolal vysoko 114:75. Sacramento pokračuje v stíhacej jazde za priečkami zaisťujúcimi účasť vo vyraďovacej časti. V San Antoniu vyhralo presvedčivo 132:115 a zvíťazilo piatykrát v sérii. Na západe mu patrí 11. priečka, už len o jeden zápas za Golden State, ktoré drží poslednú postupovú priečku do play in.Russell Westbrook je v štatistike triple-double na čele profiligy, už svoje šestnáste v sezóne dosiahol pri výhre Washingtonu nad Indianou 132:124. Zaznamenal 35 bodov, 21 asistencií a 14 doskokov.pochválil Westbrooka kouč Washingtonu Scott Brooks. V drese Indiany mal Domantas Sabonis 35 bodov a 11 doskokov.Boston prvýkrát od začiatku pandémie privítal v hľadisku obmedzený počet divákov (2198), súperovi z New Orleans však podľahol 109:115. Za hostí dosiahol Zion Williamson 28 bodov. Miami ukončilo šesťzápasovú sériu prehier triumfom na palubovke New Yorku 98:88, pod čo sa Jimmy Butler podpísal 27 bodmi.Litovčan Jonas Valančiunas dosiahol svoje sezónne maximum 30 bodov, pridal 15 doskokov a pomohol tak Memphisu k výhre na pôde Houstonu 120:110. Stephen Curry sa po päťzápasovej absencii vrátil 32 bodmi a prispel k výhre Golden State nad Chicagom 116:102. Warriors prerušili šnúru štyroch prehier.