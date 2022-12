Basketbalista Harden zvažuje návrat do Houstonu

New York 25. decembra (TASR) - Hviezdny basketbalista James Harden zvažuje návrat do Houstonu Rockets v prípade, že sa na konci sezóny nedohodne na nových podmienkach so svojím súčasným klubom Philadelphiou 76ers. Informovala o tom televízia ESPN.



Tridsaťtriročný Harden prišiel do 76ers vo februári z Brooklynu Nets len rok po tom, čo si vynútil odchod z Houstonu. V drese Rockets strávil osem sezón a v roku 2018 ho zvolili za najužitočnejšieho hráča súťaže.



S Philadelphiou podpísal v lete nový dvojročný kontrakt v hodnote 68,6 miliónov dolárov, no podľa ESPN je naklonený návratu do Houstonu.



V prebiehajúcej sezóne má priemer 21,4 bodov na zápas a 10,9 asistencií, čo je najviac v súťaži.