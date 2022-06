NBA: Hardy by sa mal stať novým trénerom Utahu

Boston 29. júna (TASR) - Will Hardy by sa mal stať novým koučom basketbalistov Utahu Jazz v NBA. Súčasný asistent trénera v Bostone Celtics nahradí podľa portálov ESPN a The Athletic na lavičke Quina Snydera, ktorý opustil funkciu v auguste po ôsmich sezónach. Tridsaťštyriročný Hardy sa údajne dohodol na kontrakte na päť rokov, bude to jeho prvá pozícia hlavného trénera a zároveň bude najmladším aktívnym koučom v súťaži.