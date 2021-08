Harmonogram NBA je známy, v základnej časti opäť 82 duelov

Washington 21. augusta (TASR) – Zámorská basketbalová NBA plánuje opäť po dvoch rokoch odohrať kompletnú sezónu s 82 zápasmi pre každý tím v základnej časti. Vedenie ligy zverejnilo v piatok kompletný rozpis sezóny.



Nový ročník odštartuje 19. októbra reprízou finále Východnej konferencie Milwaukee - Brooklyn a zápasom medzi tímami Los Angeles Lakers a Golden State. Prvého novembra nastúpia proti sebe New York Knicks a Toronto, presne 75 rokov po historicky prvom zápase NBA, v ktorom sa stretli tímy z rovnakých miest. V mediálne najsledovanejší deň počas základnej časti sa 25. decembra odohrajú zápasy New York Knicks - Atlanta, Milwaukee - Boston, Phoenix - Golden State, Los Angeles Lakers - Brooklyn a Utah - Dallas. K prvej repríze finále medzi Milwaukee a Phoenixom príde až 10. februára, odveta je na programe 6. marca.



Kluby NBA by nemali byť až tak zaťažené cestovaním. V priemere nalietajú za súpermi 43.000 míľ, čo je historicky najmenej v 30-člennej súťaži. Záverečný deň základnej časti je na programe 10. apríla 2022. O dva dni neskôr odštartuje vyraďovacia časť turnajom play in. Finále play off sa začne najneskôr 2. júna. Správu zverejnil portál ESPN.