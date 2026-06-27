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NBA: Hartenstein sa dohodol na novej zmluve s Oklahomou City

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťosemročný pivot bol kľúčovou súčasťou tímu, ktorý v roku 2025 získal majstrovský titul.

Autor TASR
New York 27. júna (TASR) - Nemecký basketbalista Isaiah Hartenstein bude aj naďalej hrať v NBA za Oklahomu City Thunder. S klubom sa dohodol na novej trojročnej zmluve v hodnote 75 miliónov dolárov.

Dvadsaťosemročný pivot bol kľúčovou súčasťou tímu, ktorý v roku 2025 získal majstrovský titul. Defenzívny špecialista bol Thunder k dispozícii vo všetkých 38 dueloch v uplynulých dvoch sezónach a mal priemer 9 bodov a 8 doskokov na zápas.

V tíme úradujúceho šampióna New Yorku Knicks bude pokračovať Jose Alvarado. Portorický rozohrávač si neuplatnil hráčsku opciu na 4,5 milióna dolárov a podpísal nový trojročný kontrakt na vyše 14 milióna dolárov. Informoval portál ESPN.
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