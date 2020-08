NBA: Hayward bude Bostonu chýbať štyri týždne pre zranenie členka

Boston 18. augusta (TASR) - Gordon Hayward bude basketbalistom Bostonu Celtics s istotou chýbať v nasledujúcich dueloch 1. kola play off NBA. V prvom zápase štvrťfinále Východnej konferencie proti Philadelphii si pri výhre 109:101 zranil pravý členok a nútene pauzovať musí približne štyri týždne.



Do zranenia hral 34 minút a zaznamenal 12 bodov. Podľa agentúry AP by chcel počas rekonvalescencie opustiť "bublinu" v Orlande a ísť domov za tehotnou manželkou.